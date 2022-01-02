В аэропорту Пулково ночью задержали шесть рейсов

В аэропорту Пулково ночью задержали шесть рейсов
В Пулково задержали шесть рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В ночь на понедельник, 3 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются шесть самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Перми, Душанбе, Ургенча, Тюмени, Челябинска. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Перми. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:15, однако время вылета сдвинули до 2:15. Далее с опозданием вылетит рейс до Душанбе: вылет перенесли с 0:30 на 1:30.

Также задерживают рейс до Ургенча. Самолет должен был улететь в 1:30, но по факту ждать придется до 3:30. Вылет рейса до Тюмени перенесли с 1:45 на 2:45.

Рейс до Челябинска задержали с 2:20 до 3:40. Другой самолет до Перми улетит не в 2:30, а в 3:30.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержка более 30 рейсов в Пулково привела к проверке прокуратуры.

аэропорт пулково задержки рейсов новости СПб


 

Новости партнеров
"Газпром" едва успел вывести из Нидерландов актив на миллиард евро
Повелий призвал жителей Петербурга
Повелий призвал жителей Петербурга "потерпеть" неубранный снег
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аэропорту Пулково ночью задержали шесть рейсов
Цифровой детокс: врачи рассказали о пользе отказа от гаджетов
Диетолог объяснила, почему чай нельзя пить горячим
Россиянам дали советы, как не набрать лишний вес в новогодние праздники
Пенсионерам в РФ объяснили, почему власти не дадут по 1000 рублей вместо ...
Медики перечислили основные симптомы штамма «омикрон»
Угнанный в Ленобласти мобильный пункт вакцинации нашли брошенным в лесу
Психолог рассказала, когда детям стоит узнать правду про Деда Мороза