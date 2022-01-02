В аэропорту Пулково ночью задержали шесть рейсов

В ночь на понедельник, 3 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются шесть самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Перми, Душанбе, Ургенча, Тюмени, Челябинска. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Перми. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:15, однако время вылета сдвинули до 2:15. Далее с опозданием вылетит рейс до Душанбе: вылет перенесли с 0:30 на 1:30.

Также задерживают рейс до Ургенча. Самолет должен был улететь в 1:30, но по факту ждать придется до 3:30. Вылет рейса до Тюмени перенесли с 1:45 на 2:45.

Рейс до Челябинска задержали с 2:20 до 3:40. Другой самолет до Перми улетит не в 2:30, а в 3:30.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержка более 30 рейсов в Пулково привела к проверке прокуратуры.