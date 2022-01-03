Пьяный житель Соснового Бора выкинул в подъезд полыхавшее одеяло

В Ленинградской области в городе Сосновый Бор мужчина в состоянии алкогольного опьянения «учудил» пожар.

Все произошло ночью в воскресенье, 2 января. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Мой Сосновый Бор». Молодым парням удалось предотвратить крупное возгорание.

Не совсем понятные действия совершал мужчина, проживающий на улице Красных Фортов, в доме №15. Горожанин по непонятной причине выбросил в подъезд полыхавшее одеяло.

Очевидцы вызвали спасателей и сами смогли потушить пламя, закидав одеяло снегом. В результате случившегося никто не пострадал. Однако в подъезде еще долго будет пахнуть гарью.

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