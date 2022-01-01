Из-за взрыва в Невском районе разлетелся на куски балкон жилого дома

Из-за взрыва в Невском районе разлетелся на куски балкон жилого дома
Взрыв произошел на Рыбацком проспекте. Фото: "Яндекс панорамы"

Обломки лоджии рухнули на землю внизу и изуродовали автомобиль.

В Невском районе Петербура в ночь на 1 января случился взрыв. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на слова очевидца.

Несмотря на то, что взрыв на балконе жилого дома был довольно сильным, к счастью, обошлось без пострадавших.

Происшествие случилось по Рыбацкому проспекту дом № 19 корпус 1. Стеклянная лоджия разлетелась на куски, оконная рама рухнула вниз, повредив при этом припаркованный автомобиль.

Есть версия, что взорвалась петарда. Другие причиной ЧП назвали газовый баллон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ялте после взрыва и пожара с ожогами госпитализировали грудничка и женщину.

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