Из-за взрыва в Невском районе разлетелся на куски балкон жилого дома

Обломки лоджии рухнули на землю внизу и изуродовали автомобиль.

В Невском районе Петербура в ночь на 1 января случился взрыв. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на слова очевидца.

Несмотря на то, что взрыв на балконе жилого дома был довольно сильным, к счастью, обошлось без пострадавших.

Происшествие случилось по Рыбацкому проспекту дом № 19 корпус 1. Стеклянная лоджия разлетелась на куски, оконная рама рухнула вниз, повредив при этом припаркованный автомобиль.

Есть версия, что взорвалась петарда. Другие причиной ЧП назвали газовый баллон.

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