Недовольный посетитель клуба «Зодиак» на Купчинской поджег коврик в заведении

У слесаря случился конфликт в клубе «Зодиак». За это ее вывели из увеселительного заведения. Мужчина решил отмстить.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 января сообщили о пожаре на Купчинской улице в доме №15. Посетители клуба не могли выбраться из помещения. Плавилась входная дверь. Возгорание происходило на площади одного квадратного метра. К счастью, никто не пострадал, пришлось эвакуировать 50 человек.

Полиция посмотрела камеры видеонаблюдения. Оказалось, что в 04:40 ко входной двери приблизился мужчина. В руках у него была канистра с жидкостью, которой он облил вход. Хулиган совершил поджог и скрылся на автомобиле «Форд».

Недалеко от места случившегося его задержали. Выяснялось, что 39-летнего горожанина, слесаря, вывели из клуба в ту ночь в состоянии алкогольного опьянения после конфликта. Тогда мужчина решил мстить. Он облил коврик бензином из принесенной с собой канистры и поджог его.

Ущерб составил 50 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что фигурант уже привлекался несколько раз к ответственности.