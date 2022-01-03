Недовольный посетитель клуба «Зодиак» на Купчинской поджег коврик в заведении

Недовольный посетитель клуба &#171;Зодиак&#187; на Купчинской поджег коврик в заведении
Поджигателя задержали. Фото: "Яндекс панорамы"
У слесаря случился конфликт в клубе «Зодиак». За это ее вывели из увеселительного заведения. Мужчина решил отмстить.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 января сообщили о пожаре на Купчинской улице в доме №15. Посетители клуба не могли выбраться из помещения. Плавилась входная дверь. Возгорание происходило на площади одного квадратного метра. К счастью, никто не пострадал, пришлось эвакуировать 50 человек.
Полиция посмотрела камеры видеонаблюдения. Оказалось, что в 04:40 ко входной двери приблизился мужчина. В руках у него была канистра с жидкостью, которой он облил вход. Хулиган совершил поджог и скрылся на автомобиле «Форд».
Недалеко от места случившегося его задержали. Выяснялось, что 39-летнего горожанина, слесаря, вывели из клуба в ту ночь в состоянии алкогольного опьянения после конфликта. Тогда мужчина решил мстить. Он облил коврик бензином из принесенной с собой канистры и поджог его.
Ущерб составил 50 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что фигурант уже привлекался несколько раз к ответственности.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 13-летний подросток засыпал снегом «Вечный огонь» в Кронштадте.
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