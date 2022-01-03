Администратор петербургского ресторана три года насиловал малолетнюю

Ребенка могли совращать три года. Фото: Рixabay

Ребенка могли совращать три года. Фото: Рixabay

Мужчина мог вступать в половую связь с 6-летней девочкой в Невском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 декабря в отдел полиции написали заявление об изнасиловании и насильственных действия сексуального характера.

Указывалось, что в период с мая 2017 года по 24 сентября 2020 года 35-летний мужчина в своей квартире вступал в связь с ребенком. Было возбуждено уголовное дело.

2 января, днем, подозреваемого задержали. Оперативники «взяли» его на проспекте Обуховской Обороны. Мужчина работает администратором ресторана.