Администратор петербургского ресторана три года насиловал малолетнюю

Мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Фото: Рixabay
Ребенка могли совращать три года. Фото: Рixabay
Мужчина мог вступать в половую связь с 6-летней девочкой в Невском районе Петербурга.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 декабря в отдел полиции написали заявление об изнасиловании и насильственных действия сексуального характера.
Указывалось, что в период с мая 2017 года по 24 сентября 2020 года 35-летний мужчина в своей квартире вступал в связь с ребенком. Было возбуждено уголовное дело.
2 января, днем, подозреваемого задержали. Оперативники «взяли» его на проспекте Обуховской Обороны. Мужчина работает администратором ресторана.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино женщина обвинила друга семьи в изнасиловании 17-летней сестры мужа.
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