С помощью искусственного интеллекта: с 4 января с карточек россиян начнут списывать долги

С помощью искусственного интеллекта: с 4 января с карточек россиян начнут списывать долги
Со счетов россиян могут начать списывать долги с помощью искусственного интеллекта. Фото: Pixabay

Жителям России стоит держать ухо востро. С завтрашнего дня с банковских карт могут начать списывать средства в счет уплаты долгов.

У судебных приставов теперь будут помощники. Часть работы на себя возьмёт искусственный интеллект.

Данная возможность появилась у ведомства сразу после расширения полномочий, указанном в новом законопроекте, который в полную меру заработает уже завтра, 4 января.

Так, спецпрограммы смогут находить банковские карты граждан, которые числятся как должники, например, перед ГИБДД за нарушение ПДД.

Таким образом искусственный интеллект будет вычислять банковские карты таких должников и списывать с них всю сумму задолженности сразу после возбуждения исполнительного производства.

Не пройдет и нескольких лет, как порядка 80 % долгов россиян будут списываться автоматически.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, насколько хорошо «Единая карта петербуржца» защищена от мошенничества.

банковские карты деньги должники искусственный интеллект судебные приставы


 

Новости партнеров
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить "Оливье"
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С помощью искусственного интеллекта: с 4 января с карточек россиян начнут ...
Поднятый врачами у «Парнаса» мужчина умер в петербургской больнице
Владимир Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации угольных шахт ...
В Петербурге с коронавирсом за сутки госпитализировали более 200 человек
На дороге «Вологда-Тихвин» произошло смертельное ДТП с участием ...
Успокоительное для питомца: какие опасности ждут животных в праздники
Перерасчет всех пенсий: какие выплаты будут в январе 2022 года
В Сланцах нашли труп мужчины с шишкой на лбу