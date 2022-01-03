С помощью искусственного интеллекта: с 4 января с карточек россиян начнут списывать долги

Со счетов россиян могут начать списывать долги с помощью искусственного интеллекта. Фото: Pixabay

Со счетов россиян могут начать списывать долги с помощью искусственного интеллекта. Фото: Pixabay

Жителям России стоит держать ухо востро. С завтрашнего дня с банковских карт могут начать списывать средства в счет уплаты долгов.

У судебных приставов теперь будут помощники. Часть работы на себя возьмёт искусственный интеллект.

Данная возможность появилась у ведомства сразу после расширения полномочий, указанном в новом законопроекте, который в полную меру заработает уже завтра, 4 января.

Так, спецпрограммы смогут находить банковские карты граждан, которые числятся как должники, например, перед ГИБДД за нарушение ПДД.

Таким образом искусственный интеллект будет вычислять банковские карты таких должников и списывать с них всю сумму задолженности сразу после возбуждения исполнительного производства.

Не пройдет и нескольких лет, как порядка 80 % долгов россиян будут списываться автоматически.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, насколько хорошо «Единая карта петербуржца» защищена от мошенничества.