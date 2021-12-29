Петербуржцам рассказали, насколько хорошо «Единая карта петербуржца» защищена от мошенничества

Заместитель генерального директора компании-разработчика цифровой платформы «Единой карты петербуржца» Алексей Сопов рассказал, насколько хорошо защищены данные владельцев ЕКП, и как действовать в случае утери карты.

«Система прошла проверку регулятором на соответствие заданному классу защиты. Применяются все необходимые средства и меры, чтобы не произошло никакой утечки информации. В первую очередь, персональных данных», – сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, в целях предотвращения утечки своих данных, владельцу достаточно позвонить в банк и заблокировать карту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2022 году жители Северной столицы смогут пользоваться услугами метрополитена с большей выгодой, если у них на руках будет карта «Мир» или Единая карта петербуржца. С нового года цены в петербургской подземке по «гостевому тарифу» вырастут.