ПФР: сегодня россияне могут получить на почте по 18 000 рублей

ПФР: сегодня россияне могут получить на почте по 18 000 рублей
Деньги можно получить на "Почте России". Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

С 3 января выплату можно получить либо в отделении почты, либо ее принесет почтальон.

Деньги жители России массово начнут получать уже сегодня, ведь по всей стране стартует выплата пенсий и других социальных выплат по линии Пенсионного Фонда России.

Суммы граждане будут получать разные, но, к слову, в Пермском крае средний размер пенсии в настоящий момент составляет 17 733 рубля. Таким образом люди получат именно такую выплату. При этом, сообщает ПФР, расходы на выплату пенсий в Пермском крае вырастут на 700 млн рублей ежемесячно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам проиндексировали на 5,9% страховые пенсии. Индексация пенсий в России произошла 1 января 2022 года. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с начала 2022 года равен 6400 рублей. Кроме того, с 1 апреля повысят и социальные пенсии. Индексация составит 7,7 процентов.

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