До 40 000 рублей: для россиян подготавливают крупную выплату

До 40 000 рублей: для россиян подготавливают крупную выплату
Для россиян могут учредить еще одну выплату. Фото: pixabay.com

Россиянам хотят обеспечить выплату в случае банкротства турагентств за нереализованные услуги.

Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на инициативу Ростуризма.

В ведомстве желают сделать такую выплату гарантированной. Эксперты считают, что в настоящее время, когда поездка может сорваться в любой момент из-за очередных коронавирусных ограничений, это особенно актуально.

Специалисты заявляют, что такая ситуация может привести к тому, что россияне, запланировавшие свой отдых потеряют свои деньги, и это в условиях снижения туристического потока, когда турагентства России не могут гарантировать их возврат.

В настоящий момент, как говорят в Ростуризме, у граждан есть возможность вернуть свои средства после отмены тура. Но к сожалению, чаще всего это довольно длительная процедура, нередко доходящая до суда.

Сегодня предполагается, что гарантированная выплата может составить около 40 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионеров РФ ждет единовременная выплата в 10 тысяч рублей в 2022 году.

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