Прожиточный минимум в Петербурге в 2022 году стал больше на 10%

Прожиточный минимум в Петербурге в 2022 году стал больше на 10%
Прожиточный минимум в Петербурге вырос примерно на 10% . Фото: pixabay.com

Прожиточный минимум в Северной столицы равен чуть более, чем 13 тыс. рублей.

В городе на Неве в новом, 2022 году, был увеличен прожиточный минимум. Об этом в понедельник, 3 января, сообщается в пресс-службе губернатора.

В документе говорится, что на душу населения прожиточный минимум, если сравнивать с прошлым годом, вырастит на 10,5% и будет ровняться 13 160,2 рублей.

Для трудоспособного населения он станет больше на 9,7% до 14 344,6 рублей, а для пожилых граждан, пенсионеров,— на 10,1% до 11 317,8 рублей, для детей же — на 10,0% до 12 765,4 рублей.

Стоит заметить, что в Санкт-Петербурге прожиточный минимум будет больше, нежели чем тот, что установил глава государства Владимир Путин в целом по стране.

Напомним, президент России поднял его с 11 950 рублей до 12 654.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2022 году расходы Пенсионного Фонда России на пенсионные выплаты составят 8,1 трлн рублей.

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