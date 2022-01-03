Названы возможные сценарии падения рубля

Названы возможные сценарии падения рубля
На повышение ключевой ставки повлияла общемировая инфляция, вызванная нарушением цепочек в пандемию. Фото: Baltphoto

Эксперты РИА-Новости озвучили возможные факторы, которые сейчас происходят в мире.

Среди причин роста/ослабления эксперты назвали рост инфляции, штамм «омикрон», санкции со стороны Соединенных Штатов, геополитический фон связанный с Украиной. Пока ситуация оставалась стабильной.

Риски в конце года появились из-за нового штамма «омикрон», однако серьезных рисков он не спровоцировал. Пока неизвестно, как он себя проявит, и если все будет в легкой форме, то рисковые активы пойдут вверх, в том числе и рубль, сообщает «Прайм». Экономисты не ожидают обвала нефтяных котировок. Пока рынок развивается по сценарию «дельты».

На повышение ключевой ставки повлияла общемировая инфляция, вызванная нарушением цепочек в пандемию.

Отдельно эксперты отмечают геополитическую ситуацию. По их словам, тут многое зависит от США, особенно от позиции Соединенных Штатов по отношению к Украине.

В случае обострения, рубль будет дешеветь, ослабление этого фона приведет к укреплению рубля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для выгодной покупки валюты следует соблюдать несколько установок. Мониторинг динамики курсов, прогнозирование, поведения рубля в ближайшее время и другое. Рубль обычно укрепляется в конце месяца.

валюта рубль эксперты


 

Новости партнеров
В Москве задержали членов преступной группы, которые
В Москве задержали членов преступной группы, которые "отжали" у РЖД 70 миллионов рублей
Юмориста Соколова из
Юмориста Соколова из "Уральских Пельменей" не пустили за границу из-за штрафа в 5 тысяч рублей
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы возможные сценарии падения рубля
Прокуратура начала проверку после ДТП в Ленобласти
В недрах Земли нашли залежи самых первых пород
Прожиточный минимум в Петербурге в 2022 году стал больше на 10%
На Ленинском проспекте жильцы «двушки» тушили натяжной потолок
Фильм «Последний богатырь: посланник тьмы» возглавил кинопрокат в ...
30% баров в центре Петербурга нарушают закон
До 40 000 рублей: для россиян подготавливают крупную выплату