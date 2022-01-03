Названы возможные сценарии падения рубля

Эксперты РИА-Новости озвучили возможные факторы, которые сейчас происходят в мире.

Среди причин роста/ослабления эксперты назвали рост инфляции, штамм «омикрон», санкции со стороны Соединенных Штатов, геополитический фон связанный с Украиной. Пока ситуация оставалась стабильной.

Риски в конце года появились из-за нового штамма «омикрон», однако серьезных рисков он не спровоцировал. Пока неизвестно, как он себя проявит, и если все будет в легкой форме, то рисковые активы пойдут вверх, в том числе и рубль, сообщает «Прайм». Экономисты не ожидают обвала нефтяных котировок. Пока рынок развивается по сценарию «дельты».

На повышение ключевой ставки повлияла общемировая инфляция, вызванная нарушением цепочек в пандемию.

Отдельно эксперты отмечают геополитическую ситуацию. По их словам, тут многое зависит от США, особенно от позиции Соединенных Штатов по отношению к Украине.

В случае обострения, рубль будет дешеветь, ослабление этого фона приведет к укреплению рубля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для выгодной покупки валюты следует соблюдать несколько установок. Мониторинг динамики курсов, прогнозирование, поведения рубля в ближайшее время и другое. Рубль обычно укрепляется в конце месяца.