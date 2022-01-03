Стало известно, какие продукты полностью исчезнут с полок магазинов с 5 января

Часть продуктов россияне больше не смогут увидеть на российских полках. Это произойдет уже в ближайшее время в связи с новыми правилами, разработанным Роспотребнадзором.

Как сообщает PRIMPRESS, ведомство решило исключить эти товары во благо покупателей. Уже в этом месяце граждане РФ не найдут на витринах многие продукты, к которым они привыкли.

Принято решение больше не продавать те продукты, которые могут представлять угрозу здоровья граждан. В частности, с января 2022 года запрещено пускать в реализацию продукты, которые сначала были заморожены, потом разморожены и снова ушли в морозилку. За нарушения предприятиям грозит ответственность.

Новые правила касаются весовой продукции. В частности, запрещено продавать творог, если он находится без упаковки. Это нововведение затрагивает кондитерские изделия и хлебобулочные. Овощи и фрукты должны находиться на прилавках без следов почвы.

Не выпотрошенная птица тоже запрещена. Кроме того, запрещено выставлять на полки магазинов куриные яйца, если на них имеются следы грязи или птичьего помета.

Отмечается также, что запрещено продавать в магазинах продукцию, приготовленную дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне главного зимнего праздника жители Петербурга заказали на 168% больше продуктов питания. Самый ажиотаж начался с 20 по 26 декабря. Более всего горожан привлекают самые популярные «новогодние продукты»: тарталетки, икра, майонез и растительное масло.