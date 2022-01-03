Во Франции в возрасте 72 лет умер второй из братьев-близнецов Богдановых

Во Франции в возрасте 72 лет скончался Игорь Богданов — второй из братьев-близнецов Богдановых. Об этом стало известно в понедельник, 3 января. Об этой печальной новости сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление его агента.

«В мире и любви, в окружении своих детей и семьи, Игорь Богданов ушел на тот свет в понедельник, 3 января 2022 года», — говорится в заявлении родственников.

Отмечается, что братья практически одновременно заразились ковидом. Оба были не привиты.

Ранее на 73-м году жизни ушел из жизни его брат Григорий Богданов.

Оба братья всю жизнь посвятили науке. Однако популярность в интернете приобрели только после оригинальных пластических операций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калифорнии в возрасте 89 лет скончался создатель ботокса Алан Скотт. По словам дочери Скотта, причиной смерти стали осложнения сепсиса.