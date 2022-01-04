Пенсионеры в России могут получить выплату в 2022 году

Российские пенсионеры смогут получить единоразовую выплату в 5 тысяч рублей. Ее могут назначить для компенсации инфляции.

С января 2022 года пенсионерам в России проиндексировали зарплаты. Но этого оказалось недостаточно, так как проиндексировали пенсии на 5,9%, при этом уровень инфляции превысил отметку в 8%.

По словам эксперта «Альпари» Анны Бодровой, власти могут попытаться скомпенсировать разницу при помощи единоразовой выплаты, пишет PRIMEPRESS. Она отметила, что власти могут либо повысить пенсию в течение года, либо выплатить деньги единоразово. Для повышения пенсии необходимо принять особый закон.

Деньги планируется выделять по аналогии с теми, которые давали в сентябре прошлого года. В этом году размер выплаты должен составить уже 5 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с наступлением следующего года все пенсионеры в России смогут получать новые минимальные выплаты. Это стало возможным благодаря изменениям, которые произошли по инициативе президента.