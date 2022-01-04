Прокуратура установит причины падения девочки из окна дома в Кировске

Когда все случилось, мать ребенка находилась в квартире.
Потерпевшая сорвалась с высоты 12 метров. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.
Согласно предварительной информации, причиной происшествия стал несчастный случай.
В городе Кировск Ленинградской области из окна жилого дом, находящегося на бульваре Мира, выпала 10-летняя девочка.
Причиной инцидента мог стал несчастный случай. Ребенок выглянул с балкона и резко сорвался. В момент происходящего мама девочки была дома. Малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Детали случившегося рассмотрит прокуратура города.
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