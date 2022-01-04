Прокуратура установит причины падения девочки из окна дома в Кировске

Прокуратура установит причины падения девочки из окна дома в Кировске
Девочка выпала из окна и выжила. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Когда все случилось, мать ребенка находилась в квартире.

Потерпевшая сорвалась с высоты 12 метров. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Согласно предварительной информации, причиной происшествия стал несчастный случай.

В городе Кировск Ленинградской области из окна жилого дом, находящегося на бульваре Мира, выпала 10-летняя девочка.

Причиной инцидента мог стал несчастный случай. Ребенок выглянул с балкона и резко сорвался. В момент происходящего мама девочки была дома. Малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Детали случившегося рассмотрит прокуратура города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что администратор петербургского ресторана три года насиловал малолетнюю.

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Прокуратура установит причины падения девочки из окна дома в Кировске
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