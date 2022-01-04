Спасатели потушили пожар на 195 «квадратах» в Тихвине

Спасатели потушили пожар на 195 «квадратах» в Тихвине
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 4 января в городе Тихвин Ленинградской области произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 02:59 мск.

На улице Карельская загорелся частный дом. На месте происшествия работали дежурные смены 61 и 63 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три техники.

Площадь пожара составила 195 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 04:20 мск.

Информация о пострадавших не поступала. Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.

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