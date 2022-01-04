СOVID негативно повлиял на умственные способности американцев

СOVID негативно повлиял на умственные способности американцев
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Соединённых Штатах Америки ученые провели исследование, согласно которому новая коронавирусная инфекция сказывается на умственных способностях людей.

В Америке проект ученых показал, что СOVID-19 влияет на умственные способности американцев. По мнению деятелей науки, болезнь заставляет жителей США становиться менее умственно развитыми.

Отмечается, что из-за беспокойства по поводу пандемии американцы стали хуже справляться с элементарными когнитивными тестами, а также слабо понимают возможные риски.

Граждане гораздо более медленно обрабатывают информацию, чем раньше. Нервные американцы чаще переоценивают отрицательные шансы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам ученых, COVID-19 способен активировать в организме аутоантитела, разрушающие органы и клетки. Исследователи медицинского центра Cedars-Sinai считают, что инфицирование вызывает длительный иммунный ответ. Среди защитных клеток могут образовываться аутоантитела, разрушать органы и клетки организма.

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