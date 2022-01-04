Доктор Мясников развеял главное заблуждение о ковиде

Доктор Мясников развеял главное заблуждение о ковиде
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что основное отличие коронавируса от других вирусных заболеваний заключается в характере его распространения.

Он призвал не квалифицировать COVID-19 как новую болезнь.

«Нет такой новой болезни КОВИД! Всегда были ОРЗ (ОРВИ- острые респираторные вирусные заболевания) и всегда были вирусные пневмонии», — написал врач в своем Telegram-канале.

С начала пандемии в России выявлено 10 554 309 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 311 353 летальных исхода, выздоровели 9 548 076 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 52 случая. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизнь 27 681 жителя Петербурга.

Александр Мясников коронавирус ОРВИ


 

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