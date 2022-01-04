От слов к делу: рецидивист после угроз поджег знакомой дом в Ленобласти

Коттедж, который не был огорожен забором, полностью сгорел.

В Волосовском районе Ленинградской области рецидивист мог совершить поджег дома. Причем хозяйкой сгоревшего жилища была его знакомая. Мужчина ранее неоднократно угрожал женщине. Об этом сообщает 78.ru.

Все случилось в понедельник, 3 января. В посёлке Беседа воспламенился одноэтажный дом. К счастью, когда коттедж полыхал внутри никого не было. Отмечается, что жилище было стоимость 500 тыс. рублей.

Подозреваемым в поджоге полицейские считают 57-летнего мужчину. Его уже задержали. Ранее он был неоднократно судим за кражи, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что недовольный посетитель клуба «Зодиак» на Купчинской поджег коврик в заведении.