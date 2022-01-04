За последние сутки в США выявили свыше 1 млн зараженных коронавирусом

В Америке медики отметили новый рекорд по заболеваниям коронавирусом в один день в условиях распространения нового омикрон-штамма. За последние сутки заразилось больше одного млн.

По данным университета имени Джонса Хопкинса, проводящего исследования на основе сведений федеральных и местных властей, в США отметили максимально количество заболевших за один день с начала пандемии коронавирусной инфекции.

До этого рекордом считалось выявление 590 тысяч случаев заражения COVID-19. Цифра была озвучена в последний день декабря. При этом важно, что не все данные по заболеваниям занесены в статистику, так как есть американцы, которые тест на коронавирус на дому и не сообщают результаты специалистам, ведущим статистику, отмечает Bloomberg.

С начала пандемии в США выявили более 56 млн случаев заражения коронавирусом, скончалось при этом свыше 820 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что впервые в Южной Корее скончалось двое пациентов, у которых был зафиксирован омикрон-штамм.