Автоэксперт спрогнозировал подорожание стоимости автомобилей на 10%

Глава сети автомобильный салонов Fresh Auto Денис Мигаль считает, что машины в скором времени должны вырасти в цене примерно на 10%.

Об этом пишет URA.RU.

По словам специалиста, на рынке все также же будет фиксироваться дефицит авто по ранее возникшим причинам. Однако в 2022 году станет меньше спекуляций, поэтому цена автомобилей будет расти медленно.

Кроме этого, автоэксперт считает, что может возникнуть борьбу между производителями, потому как некоторые из них планируют расширить рынок и укрепиться на нем. Чтобы это осуществить, нужно будет вовремя поставлять продукт. В том числе, ставку Мигаль делает на китайские авто, а их европейские конкуренты могут не решить данные проблемы, потому как в отрасли наблюдается проблема полупроводников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Министерство труда направлено предложение о налоговом вычете при покупке автомобиля.