Стало известно, какой период работы теперь не будет считаться для пенсии

Стало известно, какой период работы теперь не будет считаться для пенсии
Ранее Минтруда четко обозначал свою позицию насчет работников на безвозмездной основе: их работодатели должны включать в свои отчеты, которые отправляются в ПФР, даже если они не получают зарплату. И если работодатели этого не делали, их за это штрафовали. Фото: Pixabay.com

В пенсионный стаж не включат работу председателем СНТ и гаражного кооператива.

Юрист Ирина Сивакова рассказала о периоде работы, не включенном в общий стаж при назначении пенсии. Такое решение принял суды, пишет PRIMPRESS.

Такая мера коснется тех, кто работает, однако денег за свой труд не получает. Имеются в виду руководители некоммерческих организаций, например, потребительских кооперативах и СНТ.

Судьи постановили, что такой стаж работы не будет включен в общий пенсионный, потому что здесь не было страховых взносов в «общий котел» Пенсионного Фонда России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от директора Института исследования проблем современной политики и кандидата политических наук Антона Орлова поступило предложение ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. Таким образом, россиянин сможет вернуть до 130 тысяч рублей.

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