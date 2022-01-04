Стало известно, какой период работы теперь не будет считаться для пенсии

Ранее Минтруда четко обозначал свою позицию насчет работников на безвозмездной основе: их работодатели должны включать в свои отчеты, которые отправляются в ПФР, даже если они не получают зарплату. И если работодатели этого не делали, их за это штрафовали. Фото: Pixabay.com

Ранее Минтруда четко обозначал свою позицию насчет работников на безвозмездной основе: их работодатели должны включать в свои отчеты, которые отправляются в ПФР, даже если они не получают зарплату. И если работодатели этого не делали, их за это штрафовали. Фото: Pixabay.com

В пенсионный стаж не включат работу председателем СНТ и гаражного кооператива.

Юрист Ирина Сивакова рассказала о периоде работы, не включенном в общий стаж при назначении пенсии. Такое решение принял суды, пишет PRIMPRESS.

Такая мера коснется тех, кто работает, однако денег за свой труд не получает. Имеются в виду руководители некоммерческих организаций, например, потребительских кооперативах и СНТ.

Судьи постановили, что такой стаж работы не будет включен в общий пенсионный, потому что здесь не было страховых взносов в «общий котел» Пенсионного Фонда России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от директора Института исследования проблем современной политики и кандидата политических наук Антона Орлова поступило предложение ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. Таким образом, россиянин сможет вернуть до 130 тысяч рублей.