Стало известно, какой период работы теперь не будет считаться для пенсии

В пенсионный стаж не включат работу председателем СНТ и гаражного кооператива.
Юрист Ирина Сивакова рассказала о периоде работы, не включенном в общий стаж при назначении пенсии. Такое решение принял суды, пишет PRIMPRESS.
Такая мера коснется тех, кто работает, однако денег за свой труд не получает. Имеются в виду руководители некоммерческих организаций, например, потребительских кооперативах и СНТ.
Судьи постановили, что такой стаж работы не будет включен в общий пенсионный, потому что здесь не было страховых взносов в «общий котел» Пенсионного Фонда России.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от директора Института исследования проблем современной политики и кандидата политических наук Антона Орлова поступило предложение ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. Таким образом, россиянин сможет вернуть до 130 тысяч рублей.