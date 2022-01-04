Названы пять выплат, о которых пенсионеры могли не знать

Юрист перечислила пять выплат, о которых могут не все знать. Фото: Pixabay

Юрист перечислила пять выплат, о которых могут не все знать. Фото: Pixabay

Юрист Ирина Сивакова рассказала, что пенсионеры в России могут рассчитывать на денежные выплаты, которые можно получить только, предварительно написав заявление.

Сам Пенсионный фонд часто не уведомляет россиян о возможности получения этих средств, так как многие денежные пособия через ПФР назначаются в заявительном порядке.

Поэтому пенсионеры могут оказаться без дополнительных выплат, даже если у низ есть на это полное право. В таком случае нужно писать соответствующее заявление.

При этом часто возникает ситуация, когда специалисты ПФР просто не рассказывают пенсионерам о тех выплатах, которые им полагаются.

«И дело не во вредности сотрудников, а в том, что вряд ли они могут знать жизненную ситуацию каждого, кто к ним обращается», – говорит юрист.

Юрист перечислила пять выплат, о которых могут не все знать.

В частности, речь идет о ежемесячных денежных выплатах, которые часто называют ЕДВ. На сегодняшний день такие выплаты в без соответствующего заявления назначаются только инвалидам, так как информация об этом сразу поступает в фонд. Остальным гражданам необходимо обратиться в Пенсионный фонд лично и подать заявление. Это касается членов семей погибших военнослужащих, сообщает PRIMPRESS.

Эксперт отметила, что то же самое касается такой выплаты, как дополнительное материальное обеспечение, или ДЕМО. Ее выплачивают за особые заслуги перед страной, например олимпийским чемпионам или обладателям различных наград и званий.

Также в заявительном порядке выдаются и выплаты из средств пенсионных накоплений. Такое право появляется у российских граждан по старому пенсионному возрасту, то есть в 55 лет у женщин и в 60 лет для мужчин. При этом выплата может быть как единовременной, так и ежемесячной прибавкой.

Кроме того, только по заявлению можно получить доплаты за родственников-иждивенцев. В ПФР просто не могут знать обо всех обстоятельствах жизни пожилых людей, поэтому лучше об этом сообщать специалистам самим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что некоторые россияне получат январские выплаты по старости досрочно. Пенсионный фонд начал переводить денежные средства еще с 29 декабря. Многие граждане уже получили свои деньги, некоторые еще ждут начислений.