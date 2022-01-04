Путин разочаровал пенсионеров: два новых закона в 2022 году

В конце 2021 года президент России подписал законопроекты, которые затрагивают интересы пожилых граждан. Новые правовые акты отразятся на жизни сразу двух категорий пенсионеров, сообщает Primpress.

Первые изменения коснутся пенсионеров военной категории. К таким гражданам относятся все пожилые россияне, которые получают денежное довольствие от министерства обороны, таможни и иных правоохранительных ведомств.

Новый закон устанавливает долю, которая берется за основу при расчете пенсионного обеспечения указанной категории граждан. В нынешнем году для военных пенсионеров будет проведена индексация, но в урезанном объеме вместо запланированного.

Известно, что размер денежного довольствия военных пенсионеров вычисляется с учетом заработной платы на прежнем месте работы, то есть на службе. На сегодняшний день при определении размера пенсии берется только часть прежней зарплаты, которая составляет 73,68%. Ранее планировалось, что данный показатель будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет полной суммы — 100%. Однако планы правительства изменились. Индексация в полноценном объеме была приостановлена еще в 2011 году. В наступившем году названный показатель будет увеличен всего на 0,5%. Таким образом, при расчете пенсии военных будет учитываться всего 74% от прежней заработной платы.

Второй законопроект затрагивает заморозку пенсионных накоплений граждан. Принято решение, что данный процесс продлится до 2024 года. Эксперты сообщают, что данная мера позволит сэкономить за указанный год около 772 миллиарда рублей. Впервые заморозка пенсионных накоплений россиян была проведена еще в 2014 году, с тех пор данное решение продлевается каждый год. Речь идет о денежных средствах, которые удерживались с заработных плат россиян в период с 2002 по 2004 годы. Специалисты сообщают, что накопленные суммы используются для начисления страховых выплат нынешним гражданам пенсионного возраста.