В Петербурге испортится погода: сильный и липкий снег пойдет ночью

В Петербурге испортится погода: сильный и липкий снег пойдет ночью
В Петербурге ожидается сильный снег. Фото: pixabay

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 5 января.

О том, что в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу во вторник, 4 января, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице 5 января будет идти сильный липкий снег. Дороги станут опасными из-за гололедицы.

5 января в Санкт-Петербурге ночью местами ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, — отвечают в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

новости СПб снег ухудшение погодных условий


 

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