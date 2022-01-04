В Петербурге испортится погода: сильный и липкий снег пойдет ночью

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 5 января.

О том, что в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу во вторник, 4 января, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице 5 января будет идти сильный липкий снег. Дороги станут опасными из-за гололедицы.

5 января в Санкт-Петербурге ночью местами ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, — отвечают в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.