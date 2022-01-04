В среду Ленобласть заметет снегом

В среду, 4 января, в Ленинградской области ожидаются осадки в виде мокрого снега.

По прогнозам синоптиков, на востоке пройдет сильный снегопад. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем на западе переменный слабый.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха на западе в ночное время суток будет на уровне -2…-7 градусов, днем столбики термометров покажут +1…-4 градусов, на востоке ночью ожидается -8…-13 градусов, местами похолодает до -17 градусов, днем будет -1…-6 градусов. На дорогах ожидается гололедица и сложная обстановка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.