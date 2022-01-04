В Петербурге с коронавирусом за сутки госпитализировали 250 человек

В Петербурге с коронавирусом за сутки госпитализировали 250 человек
На новогодние праздники в больницах лежат более 20 тыс. петербуржцев. Фото: pexels.com

За минувшие 24 часа с диагнозом новая коронавирусная инфекция в больницу попали 250 жителей Петербурга. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба 4 января.

В настоящий момент в общей сложности в медучреждениях лежат 5 334 человека, в том числе 583 в реанимационных палатах, а 328 горожан на аппаратах ИВЛ.

Амбулаторно лечатся в данный момент 20 488 петербуржцев, при этом 1 425 заперты на карантин. Из больниц за последние сутки выписались 100 жителей города.

Для больных ковидом в 17 стационарах доступны 8 002 коронавирусные койки. На данный момент 54,61% из них свободны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 15 тыс. заболевших коронавирусом. Умерло при этом 834 гражданина Российской Федерации.

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