В России за сутки выявили 15 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявили 15 тыс. заболевших коронавирусом
Число зараженных в России продолажет снижаться. Фото: pixabay

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 15 903 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией во вторник, 4 января.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 834 граждана России. В Москве жертвами вируса стали 68 человек, в Петербурге — 63, а в Московской области — 44.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 312 187 россиян.

Всего в России зафиксировано 10 млн 570 тыс. 212 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Америке медики отметили новый рекорд по заболеваниям коронавирусом в один день в условиях распространения нового омикрон-штамма. За последние сутки заразилось больше одного млн.

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