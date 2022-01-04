В Нижегородской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Нижегородской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Нижегородской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом. Фото: сайт Роспотребнадзора

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Нижегородской области у пациентки, которая не прошла курс вакцинации.

Во вторник, 4 января, замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своих аккаунтах социальных сетей отметил, что в Нижегородской области зафиксирован первый случай заражения «омикроном».

«В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией штаммом «омикрон. Заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области», — отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Отмечается, что заразившейся пациентке 28 лет. Она не была вакцинирована, и сейчас ее самочувствие оценивается как средней степени тяжести. Помимо омикрон-штамма у девушки выявили вирусную пневмонию. У пациентки поражено до 25% легких.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что омикрон-штамм может спровоцировать подъем уровня заболеваемости коронавирусом в России.

вирусная пневмония коронавирус Нижегородская область омикрон -штамм Россия


 

Новости партнеров
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
В Москве задержали членов преступной группы, которые
В Москве задержали членов преступной группы, которые "отжали" у РЖД 70 миллионов рублей
"Газпром" едва успел вывести из Нидерландов актив на миллиард евро
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Нижегородской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Тарифы на электроэнергию в России будут ежегодно повышаться на 5%
Некоторые россияне получат досрочные выплаты 17 января
Леди на «Ладе» влетела в «Мицубиси»: в Лужском районе ...
В Петербурге на сутки объявлен «желтый» уровень опасности
Пенсионерам начислят по 14 000 рублей: какой стаж нужно иметь, чтобы ...
Путин разочаровал пенсионеров: два новых закона в 2022 году
Глыба льда проломила автомобиль на Чкаловском проспекте