В Нижегородской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Нижегородской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом. Фото: сайт Роспотребнадзора

В Нижегородской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом. Фото: сайт Роспотребнадзора

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Нижегородской области у пациентки, которая не прошла курс вакцинации.

Во вторник, 4 января, замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своих аккаунтах социальных сетей отметил, что в Нижегородской области зафиксирован первый случай заражения «омикроном».

«В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией штаммом «омикрон. Заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области», — отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Отмечается, что заразившейся пациентке 28 лет. Она не была вакцинирована, и сейчас ее самочувствие оценивается как средней степени тяжести. Помимо омикрон-штамма у девушки выявили вирусную пневмонию. У пациентки поражено до 25% легких.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что омикрон-штамм может спровоцировать подъем уровня заболеваемости коронавирусом в России.