В Пулково утром в среду нет задержанных рейсов

В Пулково утром в среду нет задержанных рейсов
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В среду, 5 января, из аэропорта Северной столицы все самолеты, как ожидается, вылетят в положенный час.

Согласно данным, опубликованной на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию. В настоящий момент неизвестно ни о каких задержках или отменах.

Однако есть вероятность, что ситуация изменится в связи с неблагоприятными погодными условиями или по ряду других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержка более 30 рейсов в Пулково привела к проверке прокуратуры. По предварительной информации, в канун Нового года были перенесены порядка 30 рейсов из Северной столицы. Ведомство планирует выяснить, соблюдались ли права пассажиров должным образом во время случившегося. По результатам проверки будут при необходимости приняты меры процессуального характера.

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