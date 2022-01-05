Президент Казахстана после протестов отправил в отставку правительство

Президент Казахстана после протестов отправил в отставку правительство
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Фото: Кремль

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства страны.

Глава республики подписал соответствующий указ в среду, 5 января. Документ опубликован пресс-службой президента.

В документе говорится, что Токаев принял отставку правительства Казахстана. Временно исполняющим обязанности премьер-министра страны назначен Алихан Смаилов, который бы первым вице-премьером.

Согласно указу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.

Первым заместителем главы Комитета национальной безопасности Казахстана назначили Мурата Нуртлеу, занимающего должность замруководителя администрации президента.

Токаев также поставил своего помощника Ерлана Карина новым государственным секретарем. Бывший госсекретарь Крымбек Кушербаев освобожден от должности.

Протесты в Казахстане вспыхнули со 2 января на фоне резкого повышения цен на газ. Жители городов вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. В Алма-Ате произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Токаев объявил в Алма-Ате и Мангистауской области режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Казахстана ввели двухнедельный режим ЧП из-за протестов.

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