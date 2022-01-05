Стало известно, кому из пенсионеров повысят пенсии в 2022 году

Российским гражданам напомнили, каким категориям пенсионеров с 1 января наступившего года положены повышенные выплаты.

Доктор экономических наук Жанна Голодова рассказала, что надбавку к пенсии получат неработающие пенсионеры, которые более 30 лет отработали в сельской местности. Им повысят выплаты даже при переезде. Также на повышение пенсии могут рассчитывать россияне, которые до 1992 работали в колхозах, но они должны проживать в сельской местности. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Голодовой, в 2022 году пенсии будут проиндексированы три раза. С 1 января все страховые пенсии проиндексированы на 5,9%: фиксированная часть выросла до 6 401 рубля. В апреле ожидается вторая прибавка — социальные пенсии проиндексируют на 7,7%.

Экономист также напомнила, что в этом году будет увеличена доплата к пенсиям 80-летних россиян и инвалидов I группы — до 6 401 рубля. В течение 2022 года пенсии также повысят военным пенсионерам, бывшим сотрудникам МВД, ФСИН и Росгвардии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-министр экономики России раскрыл действенный способ повысить пенсии.