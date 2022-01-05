Циклонический вихрь «Юмит» устроит снегопад и потепление в Петербурге

Циклонический вихрь &#171;Юмит&#187; устроит снегопад и потепление в Петербурге
В Петербурге ожидается снег. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В среду, 5 января, за погоду в Петербурге будет отвечать циклон «Юмит». Горожан ожидают осадки и скользкие дороги.

Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса. По данным синоптика, сегодня Северная столица будет во власти теплого сектора обширного циклонического вихря «Юмит». В такой ситуации в городе установится облачная погода. В течение дня будет идти снег и мокрый снег, который будет налипать на провода и ветви деревьев.

Сегодня ожидается потепление, воздух прогреется до 0…+2 градусов. В Ленинградской области может подморозить до -3 градусов.

Скорость южного ветра составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление снизится 739 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду Ленобласть заметет снегом.

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