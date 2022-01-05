Утренние пробки 5 января в Петербурге составили два балла

На дорогах Петербурга утром в среду, 5 ноября, наблюдаются пробки в 2 балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация в Северной столице останется неизменной как минимум до 14 часов — к этому моменту пробки вырастут до 3 баллов.

Сейчас небольшие пробки собрались на Московском шоссе в районе пересечения с Дунайским проспектом, на набережной Обводного канала, Троицком проспекте, площади Восстания, Бухарестской улице.

Красным также выделены участки на проспекте Непокоренных, Светлановской площади, Лахтинском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Карповки до середины лета ограничат движение транспорта.