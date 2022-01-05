МЧС объявило экстренное предупреждение в Ленобласти из-за сильного снега

В Ленинградской области МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с надвигающимися сильными снегопадами.
Об этом сообщило областное МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода начнет ухудшаться во второй половине дня среды, 5 января. Местами на территорию региона обрушится сильный снег. Ожидаются налипание мокрого снега и гололед. Сильные осадки и гололедица сохранятся в Ленобласти как минимум до четверга.
В ведомстве отметили, что в связи со снегопадами повышается вероятность ДТП. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными из-за гололеда.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклонический вихрь «Юмит» устроит снегопад и потепление в Петербурге.