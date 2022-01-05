ФК «Краснодар» отправил в отставку главного тренера

ФК &#171;Краснодар&#187; отправил в отставку главного тренера
Виктор Ганчаренко покинул ФК "Краснодар". Фото: скриншот Instagram

Футбольный клуб «Краснодар» сообщил о расторжении контракта с главным тренером Виктором Ганчаренко.

Как сообщили в пресс-службе клуба, вместе с Виктором Ганчаренко в отставку отправлены два его помощника — Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Ганчаренко был главным тренером «Краснодара» с апреля 2021 года. Контракт с ним был рассчитан до конца сезона 2022/23. По итогам прошлого сезона чемпионата России клуб занял 10-е место. В текущем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги футболисты занимают пятую строчку с 29 очками после 18 матчей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роман Ротенберг назначен новым тренером СКА.

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