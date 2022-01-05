В четверг в Петербурге ожидается до минус 4 градусов и небольшой снег

В четверг в Петербурге ожидается до минус 4 градусов и небольшой снег
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 6 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами продет небольшой умеренный снег. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток установится на уровне -2…-4 градусов. На дорогах гололедица и сложная обстановка, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

погода прогноз погоды снег


 

Новости партнеров
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить "Оливье"
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Юмориста Соколова из
Юмориста Соколова из "Уральских Пельменей" не пустили за границу из-за штрафа в 5 тысяч рублей
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти жертвой лобового ДТП стала 54-летняя женщина
В четверг в Петербурге ожидается до минус 4 градусов и небольшой снег
Четырехлетняя девочка получила ожоги во время химического шоу в Ленобласти
В ДТП с легковушками на Волхонском шоссе пострадали две девочки
Жара, наводнения и новый вирус: пророчества Ванги на 2022 год
Экономист: в России нет денег на дополнительную индексаций пенсий
ФК «Краснодар» отправил в отставку главного тренера
Четырехлетнюю племянницу Джорджа Флойда подстрелили