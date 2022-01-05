В четверг в Петербурге ожидается до минус 4 градусов и небольшой снег

В четверг, 6 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами продет небольшой умеренный снег. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток установится на уровне -2…-4 градусов. На дорогах гололедица и сложная обстановка, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.