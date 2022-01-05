Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса
В регионах России ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Фото: pexels.com

Нулевой темп прироста коронавируса зафиксирован в Чукотском автономном округе.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва, Камчатский край — 0,03%, 3. Республика Калмыкия, Магаданская область — 0,04% «, — сообщили в Оперштабе.

России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 15 903 человек.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 570 212.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России пока не выявили случаев заражения новым штаммом COVID из Франции.

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