В России пока не выявили случаев заражения новым штаммом COVID из Франции

В стране не выявили новый вариант вируса. Фото: комитет по здравоохранению

В стране не выявили новый вариант вируса. Фото: комитет по здравоохранению

В России не регистрировали штамм коронавируса B.1.640.2, который был обнаружен во Франции. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Некоторое время назад в Марселе у 12 человек был выявлен новый штамм COVID-19. Скорее всего, его завезли из Камеруна.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вариант B.1.640.2 не получил никакого распространения за два месяца существования. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, новый вариант содержит в себе 46 мутаций. Неизвестная вариация ковида найдена путешественником, вернувшимся из Камеруна. Насколько он заразен пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 15 903 человек. За сутки от коронавируса и его последствий умерло 834 граждан России. В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 312 187 россиян.