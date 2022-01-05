На Гражданском проспекте «заминировали» торговый центр

В Калининском районе Петербурга угрозе заминирования подвергся торговый центр. К счастью, сообщение об опасности оказалось ложным.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в среду, 5 января, в 00:54 в ДЧ ГУ из ДЧ УФСБ России по Санкт-Петербургу поступила информация о том, что в 00:25 на электронную почту ФСБ России с электронного адреса AAHAHALLAHBAM@PROTONMAIL.COM получено сообщение о заминировании ТЦ «Академ Парк» и требованием перевести на мобильный счет 10 миллионов рублей. В 00:58 на место происшествия направлен наряд.

Проведенным осмотром здания ТЦ на Гражданском проспекте, 41/2 взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 3 января, около 20 часов правоохранительным органам сообщили о письме, поступившем на электронный адрес ФСБ России. Указывалось, что торговый центр «Питерлэнд» заминирован.