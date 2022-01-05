Эксперт рассказал, от каких кредитов лучше держаться подальше

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о том, каких кредитов лучше избегать.

В этот список попали кредиты на свадьбы, юбилеи, развлечения и путешествия. Эксперт отметила, что более 80% клиентов банка вовсе не читают кредитный договор перед тем, как его подписать, а каждый третий заемщик не рассчитывает свои возможности по погашению займов, сообщает агентство «Прайм».

«Люди забывают прописную истину: «Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда», — обращает внимание Евгения Лазарева.

Она также рекомендует воздержаться от валютных займов, кредитов на товары и услуги по акциям от разных клиник, салонов красоты и языковых школ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для выгодной покупки валюты следует соблюдать несколько установок. Мониторинг динамики курсов, прогнозирование, поведения рубля в ближайшее время и другое. Рубль обычно укрепляется в конце месяца.