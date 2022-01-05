В Петербурге продлён «жёлтый» уровень погодной опасности

В Петербурге продлён «жёлтый» уровень погодной опасности
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

«Желтый» уровень опасности из-за погодных условий в Петербурге продлён до 12 часов 7 января.

Причиной стала гололедица. Об этом сообщили в Смольном со ссылкой на Росгидрометцентр.

Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность.

Напомним, в среду, 5 января, за погоду в Петербурге будет отвечать циклон «Юмит». Горожан ожидают осадки и скользкие дороги. Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса. По данным синоптика, сегодня Северная столица будет во власти теплого сектора обширного циклонического вихря «Юмит». В такой ситуации в городе установится облачная погода. В течение дня будет идти снег и мокрый снег, который будет налипать на провода и ветви деревьев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду Ленобласть заметет снегом.

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