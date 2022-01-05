Смольный не может справиться с «Юмитом»

Последствия снегопада в Петербурге убирают 1056 единиц техники и 1068 дворников. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
За прошедшие сутки собрано и отправлено на утилизацию свыше 45 тыс. кубометров, а всего с конца ноября — порядка 1,5 млн «кубов».
Город оказался во власти теплого сектора обширного циклонического вихря «Юмит», который принес в Северную столицу снегопад и потепление.
В Петербурге продлён до 12 часов 7 января «желтый» уровень опасности из-за погодных условий Причиной стала гололедица.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду Ленобласть заметет снегом.