Россиянам рассказали, каких кредитов стоит избегать

Россиянам рассказали, каких кредитов стоит избегать
Россиянам запретят брать «длинные» кредиты. Фото: pixabay.com

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что на сегодняшний день в России много необеспеченных кредитов, что очень плохо сказывается на экономике.

Причем в пандемию эта ситуация стала усугубляться: был зафиксирован рост просрочки, которая до 2020 года медленно, но стабильно снижалась, сообщает агенство «Прайм».

Эксперт советует россиянам отказываться от импульсивных решений и подходить к выбору кредита разумно. Лучше не брать кредиты, которые в последствии будет очень трудно погасить.

Она отметила, что просрочка создаёт не только проблемы со взысканием, но и портит кредитную историю. Позже, когда деньги будут действительно нужны, кредиторы просто откажут недобросовестному должнику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для выгодной покупки валюты следует соблюдать несколько установок. Мониторинг динамики курсов, прогнозирование, поведения рубля в ближайшее время и другое. Рубль обычно укрепляется в конце месяца.

банки кредиты эксперт


 

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