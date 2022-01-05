Россиянам рассказали, каких кредитов стоит избегать

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что на сегодняшний день в России много необеспеченных кредитов, что очень плохо сказывается на экономике.

Причем в пандемию эта ситуация стала усугубляться: был зафиксирован рост просрочки, которая до 2020 года медленно, но стабильно снижалась, сообщает агенство «Прайм».

Эксперт советует россиянам отказываться от импульсивных решений и подходить к выбору кредита разумно. Лучше не брать кредиты, которые в последствии будет очень трудно погасить.

Она отметила, что просрочка создаёт не только проблемы со взысканием, но и портит кредитную историю. Позже, когда деньги будут действительно нужны, кредиторы просто откажут недобросовестному должнику.

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