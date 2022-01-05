В Красносельском районе вспыхнул частный дом

В среду, 5 января, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в

в 16:36 мск. В поселке Горелово на улице Красная, д. 19, загорелся частный дом.

Полностью сгорел одноэтажный с мансардой, рубленый, крытый шифером по деревянной обрешётке, размером 8х8 метров частный дом, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 17:27 мск. Сведения о пострадавших не поступали .

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.