В Германии рассказали о «трещинах в политике» из-за «Северного потока — 2»

Депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт рассказали о серьезных разногласиях в правительстве Германии из-за «Северного потока — 2».
«Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины», — приводит его слова WAZ.
Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».