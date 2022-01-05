В Германии рассказали о «трещинах в политике» из-за «Северного потока — 2»

В Германии рассказали о &#171;трещинах в политике&#187; из-за &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт рассказали о серьезных разногласиях в правительстве Германии из-за «Северного потока — 2».

«Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины», — приводит его слова WAZ.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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