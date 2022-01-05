Петербуржцы не довольны перекрытым доступом к Неве от Лопухинского сада

Некоторую часть Лопухинского сада в Санкт-Петербурге перекрыли забором, тем самым перегородив доступ к Неве. Жителей города это не устроило.
В группе «Вконтакте» «Деревья Петербурга» появилась информация, что в Петроградском районе к Неве со стороны сада мешает пройти новое ограждение. Предполагается, что новое ограждение установлено под частную застройку.
«Забор до самой воды. О пяти минимальных по водному кодексу метрах берега для свободного прохода — и речи нет», — заявляют петербуржцы.
При этом отмечается, что установка ограждений не было согласовано, оно является незаконным. Старинный сад, как считают жители города, «сокращается» в живой площади.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в декабре жители Ленобласти начали протесты против планов по строительству мусороперерабатывающих заводов, которые жители региона и экологи требуют уже несколько лет.