В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 1,2 тысяч человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 1 286 человек.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 2 357 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 742 новых ковид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 201 случай заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что человек, который уже болел штаммом-омикрон в два раза сильнее рискует заразиться им повторно нежели человек, который был заражен дельта-штаммом.