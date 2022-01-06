Врачи назвали продукт, уничтожающий раковые клетки

Врачи назвали продукт, уничтожающий раковые клетки
Куркума также полезна для глаз. Фото: pixabay

Куркумин, который содержится в куркуме, снижает риск развития рака и останавливает рост уже развивающихся опухолей. Об этом заявили медики Cancer Research UK.

По их данным, за счет высокой концентрации антиоксидантов куркума может быть альтернативным средством для лечения онкологических заболеваний.

Как сообщило издание Daily Express, в странах, где эта специя очень популярна, онкология куда меньше распространена.

Кроме того, куркума уменьшает риск возникновения серьезных болезней глаз – катаракты, глаукомы и макулодистрофии. Также она помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что куркума, которую часто добавляют в блюда в качестве специи, зарекомендовала себя как неплохое противовирусное средство. В осенний период растение используют для укрепления иммунитета.

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