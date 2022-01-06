В мире коронавирусом заразились более 287 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 287 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 1 млн 342 тыс. 495 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро четверга, 6 января, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 287 млн 532 тыс. 818. От нового вируса погибло 5 млн 168 тыс. 285 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США, следом идут Бразилия и Индия. Россия оказалась на четвертой строчке рейтинга.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что включение вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок закрепит на законодательном уровне факт того, что она проводится бесплатно.

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